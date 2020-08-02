مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 2-8-2020، عدد من المواجهات الأوروبية والعربية، أبرزهم مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
الدوري الإيطالي
سبال X فيورنتينا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
بولونيا X تورينو - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
ليتشي X بارما - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
جنوى X هيلاس فيرونا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
ساسولو X أودينيزي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري المغربي
الرجاء الرياضي X يوسفية برشيد - 09:00 مساءً.
الدوري التونسي
هلال الشابة X نادي حمام الأنف - 06:00 مساءً.
نجم المتلوي X الملعب التونسي - 06:00 مساءً.
اتحاد تطاوين X النادي الصفاقسي - 06:00 مساءً.
الاتحاد المنستيري X النادي الإفريقي - 07:00 مساءً.