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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:12 ص
فيورنتينا
فيورنتينا
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الأحد، 2-8-2020، عدد من المواجهات الأوروبية والعربية، أبرزهم مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي: 


الدوري الإيطالي
سبال X فيورنتينا  - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
بولونيا تورينو  - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
ليتشي X بارما - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
جنوى هيلاس فيرونا  - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
ساسولو  أودينيزي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدوري المغربي
الرجاء الرياضي X يوسفية برشيد - 09:00 مساءً.

الدوري التونسي
هلال الشابة نادي حمام الأنف - 06:00 مساءً.
نجم المتلوي الملعب التونسي - 06:00 مساءً.
اتحاد تطاوين النادي الصفاقسي - 06:00 مساءً.
الاتحاد المنستيري X النادي الإفريقي - 07:00 مساءً.
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