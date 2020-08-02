مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 2-8-2020، عدد من المواجهات الأوروبية والعربية، أبرزهم مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.





ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:





الدوري الإيطالي

سبال X فيورنتينا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4. بولونيا X تورينو - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4. ليتشي X بارما - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1. جنوى X هيلاس فيرونا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 2. ساسولو X أودينيزي - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.





الدوري المغربي

الرجاء الرياضي X يوسفية برشيد - 09:00 مساءً.





الدوري التونسي