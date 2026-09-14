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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متخصص في العلوم السياسية: الممرات الحيوية تحتاج إلى سيطرة تامة وفق القانون الدولي

الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
شيماء جمال

قال اللواء محمد صالح الحربي، المتخصص في العلوم السياسية والاستراتيجية بالرياض، إن العالم بدأ يتشكل من جديد، خاصة بعد نهاية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي امتدت لسبعة أشهر، مشيرا إلى أن هناك متغيرات ستحدث في القدرات والتحالفات والتكتلات واقتصاديات القرن الـ20.

وأضاف محمد صالح الحربي، خلال مداخلة في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن العالم وشعوبه وموارده من السماد والغاز والبترول دخلت طرفا في أتون هذه الحرب، وتأثرت معيشة الشعوب واقتصاداتها بشكل كبير.

وأوضح أن الممرات الحيوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، تعد مسارات حيوية استراتيجية لا بد من السيطرة عليها سيطرة تامة وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن حق العبور والمرور حق سيادي.

وأشار إلى أن قناة السويس يعبرها سنويا نحو 23 ألف قطعة، بينما يمر عبر مضيق هرمز نحو 21 ألف قطعة وناقلة سنويا في الاتجاهين، مؤكدا أن ما يحدث في هذه الممرات يؤثر على اقتصاد العالم.

الحرب الأمريكية إسرائيل إيران القرن الـ20 الممرات الحيوية الاستراتيجية مضيق هرمز

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