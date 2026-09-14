خبير استراتيجي: التطورات المتسارعة بمضيقي هرمز وباب المندب تؤثر على المحادثات

قال زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات، إنّ الموقف الحالي غير مستقر بصورة كبيرة في المنطقة، مشيرًا إلى وجود تطورات متلاحقة في نطاق البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف محمود في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المحادثات مرتبطة أيضًا بما يحدث في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدًا ضرورة الانتظار لمعرفة كيفية تطور الموقف خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القنوات الدبلوماسية سيكون لديها تقييم أفضل للموقف، موضحًا أن من الضروري انتظار نتائج المباحثات قبل تحديد المسارات المقبلة.

وتابع، أن المرحلة القادمة قد تشهد بعض التحفظات وطرح عدد من الاقتراحات، مشيرًا، إلى أن هذا ربما يكون السبب وراء بقاء المملكة العربية السعودية بعيدة عن اجتماع صلالة في الوقت الراهن.