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أخبار العالم

القبض على وزير سابق في بريطانيا للاشتباه في ارتكابه جرائم اغتصاب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:48 ص
القبض على وزير سابق
القبض على وزير سابق في بريطانيا لارتكابه جرائم اغتصاب
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على صالح
تحقق شرطة العاصمة البريطانية في أربعة حوادث منفصلة يُزعم أنها وقعت بين يوليو 2019 ويناير 2020، بعد مزاعم ضد النائب المحافظ أدلى بها موظف برلماني سابق.

وفي الآونة الأخيرة، تم اعتقال نائب ووزير سابق من حزب المحافظين البريطاني بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية، ولم يُذكر هوية ولا اسم النائب، ولكن سرعان ما أُطلق سراحه بكفالة بعد القبض عليه.


ووفقا لصحيفة صنداي تايمز، تقدمت امرأة تعمل في البرلمان بادعاءات ضد النائب.

وقالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة 31 يوليو، أن دائرة شرطة العاصمة لندن تلقت إخطارات بمزاعم تتعلق بأربع حوادث منفصلة تتعلق بادعاءات بارتكاب جرائم جنسية واعتداء. 

ويُزعم أن هذه الجرائم وقعت في عناوين في وستمنستر ولامبث وهاكني بين يوليو 2019 ويناير 2020، كما نقلت التايمز.

وبدوره، قال المتحدث باسم المحافظين في بيان إنهم يأخذون جميع الادعاءات من هذا النوع على محمل الجد، لكنهم لن يعلقوا على الحادث لأن المسألة الآن في أيدي الشرطة.
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