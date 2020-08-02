خوفا من ترامب.. أردوغان يغض الطرف عن صفقة نفطية لـ أكراد سوريا





وأكدوا أن الصفقة المفاجئة التي يصمت عنها أردوغان ستسمح لشركة "دلتا كريسنت إنرجي"، وهي شركة أمريكية مقرها في ديلاوير، بتطوير حقول نفط تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بقيادة كردية، وفقا لـ اراب نيوز.







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ويعتقد أن الاتفاق يحظى بدعم البيت الأبيض، ويتبع المحادثات بين السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام وزعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني.





وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية، وهي امتداد سياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور، وكان من المتوقع أن يرد أردوغان بغضب.





لكن جو ماكرون، محلل السياسة الخارجية في الشرق الأوسط في المركز العربي بواشنطن، قال إن أردوغان لن يعرض علاقته مع ترامب للخطر بعقد نفطي أمريكي محتوم في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا عندما يعرف مدى أهمية النفط بالنسبة لترامب.





وقال ماكرون لـ أراب نيوز إن "أنقرة حققت مكاسب إستراتيجية واضحة في سوريا وليبيا بفضل الدعم الأمريكي وتمكنت من دفع القوات الكردية بعيدًا عن حدودها مع تغيير الديناميكيات في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط".





وقال المحلل العسكري ناففار سابان: "لدى الأمريكيين خطة لهذه المنطقة لكننا لا نعرف أي تفاصيل حول العقد، ولهذا لم ترد أنقرة بقوة".