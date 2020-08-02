بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا

ووفقا لصحيفة"independent" حذر البروفيسور روجر كيربي، الرئيس المنتخب للجمعية الملكية للطب من أن الموجة الثانية ستكون الأخطر وتستهدف الشباب وأصحاب الأوزان الزائدة، بنسبة أكبر مقارنة بالموجة الأولى والتى استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.









الشباب الأصحاء في منتصف العشرينات إلى منتصف الثلاثينات. وأكد البروفيسور كيربي، أن الشباب غير محصنين وليست لديهم مناعة ويمكنهم التعرض إلى الإصابة ولفت أن الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا تستهدف





ولفت إلى أنه بوجه عام وخاصة الشباب الذين تستهدفهم الموجة الثانية فإذا كانوا يرغبون في حماية أنفسهم من الموجة الثانية القادمة، فإن الحصول على اللياقة البدنية وفقدان الوزن أمر بالغ الأهمية.