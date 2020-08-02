بيطري البحر الأحمر: ذبح 1680 أضحية بالمجازر مجانًا

أكد الدكتور فتحي سلمي مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن مجازر المحافظة استقبلت خلال يومي عيد الاضحي المبارك ١٦٨٠ أضحية، وذلك بمجازر، رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير والشلاتين.





وأضاف سلمي، في تصريحات خاصة ، أنه تم إجراء الكشف الطبي على كافة الذبائح داخل المجازر قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض أو العيوب التي تمنع الذبح، لافتا إلى أن الأضحية ضمت العجول والبقري والجاموسي والجمال والأغنام والماعز.





وأشار سلمي، إلى فتح جميع المجازر الحكومية للمواطنين لذبح الأضاحي بالمجان وذلك، بكافة مدن المحافظة حافظ على صحة وسلامة اللحوم والصحة العامة للمواطنين وحفاظا على البيئة.





يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتعليمات من ا.د، عبد الحكيم محمود، رئيس الهية العامة للخدمات البيطرية.