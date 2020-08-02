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أخبار العالم

حاكم نيويورك يحدد شروط إعادة فتح المدارس في الولاية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:15 ص
أندرو كومو
أندرو كومو
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محمد وديع
حدد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك شروط إعادة فتح المدارس في الولاية مع بداية الموسم الدراسي الجديد، وهي استمرار انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء الفصل التعليمي.

وقال كومو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام صباح أمس السبت، إنه سيتخذ قرارا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح المدارس أم لا، مؤكدا أنه سيراقب معدلات الإصابة، وسيتم الإعلان عنها بشكل يومي قبل اتخاذ القرار.

ورحب حاكم الولاية بخطط المدارس لإعادة فتحها، مشددا على أن أمس السبت كان اليوم 154 ومرت خمسة أشهر منذ الحالة الأولى في نيويورك. 

وأعلن أنه تم إجراء عدد قياسي من الاختبارات في يوم واحد، الجمعة، حوالي 82,737 اختبار، منها 753 كانت إيجابية.

وأضاف أن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس إذا كانت المناطق التي تتواجد بها في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من خمسة في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في وقت سابق، بوقف التمويل الفيدرالي إذا لم يتم إعادة فتح المدارس في الخريف.

وانتقد ترامب مسؤولي الصحة الفيدراليين بشأن إرشادات إعادة فتح المدارس التي يقول إنها غير عملية ومكلفة. وأكد أن دولًا مثل ألمانيا والدنمارك والنرويج أعادت فتح المدارس "دون مشاكل". 

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