حاكم نيويورك يحدد شروط إعادة فتح المدارس في الولاية

أمس السبت كان اليوم 154 ومرت خمسة أشهر منذ الحالة الأولى في نيويورك.

وأعلن أنه تم إجراء عدد قياسي من الاختبارات في يوم واحد، الجمعة، حوالي 82,737 اختبار، منها 753 كانت إيجابية.

وأضاف أن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس إذا كانت المناطق التي تتواجد بها في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من خمسة في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في وقت سابق، بوقف التمويل الفيدرالي إذا لم يتم إعادة فتح المدارس في الخريف.



