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أخبار العالم

بسبب ضغطه لفتح المدارس.. حاكم نيويورك مهاجما ترامب: لن نستخدم أطفالنا كفئران تجارب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:35 م
حاكم ولاية نيويورك
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو
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رويترز
شن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، هجومًا على الرئيس دونالد ترامب، بسبب ضغطه على حكام الولايات لإعادة فتح المدارس دون تقيد صارم بالتوجيهات الإرشادية الصحية.


ووفقًا لوكالة "رويترز" قال كومو في حديثه مع الصحفيين اليوم الاثنين: "لن نستخدم أطفالنا كفئران تجارب".


وأضاف أن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس إذا كانت المناطق التي تتواجد بها في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من خمسة في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في وقت سابق، بوقف التمويل الفيدرالي إذا لم يتم إعادة فتح المدارس في الخريف.


وانتقد ترامب مسؤولي الصحة الفيدراليين بشأن إرشادات إعادة فتح المدارس التي يقول إنها غير عملية ومكلفة.


وأكد أن دولًا مثل ألمانيا والدنمارك والنرويج أعادت فتح المدارس "دون مشاكل". 
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