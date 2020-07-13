بسبب ضغطه لفتح المدارس.. حاكم نيويورك مهاجما ترامب: لن نستخدم أطفالنا كفئران تجارب

شن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، هجومًا على الرئيس دونالد ترامب، بسبب ضغطه على حكام الولايات لإعادة فتح المدارس دون تقيد صارم بالتوجيهات الإرشادية الصحية.









ووفقًا لوكالة "رويترز" قال كومو في حديثه مع الصحفيين اليوم الاثنين: "لن نستخدم أطفالنا كفئران تجارب".









وأضاف أن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس إذا كانت المناطق التي تتواجد بها في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من خمسة في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.







