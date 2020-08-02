محمود حميدة يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر إنستجرام

شارك النجم محمود حميدة ، جمهوره بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب محمود حميدة معلقًا على الصورة: "عيدكم مبارك".





اقرأ أيضا:







ويشارك محمود حميدة بدور البطولة في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.





"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".





وكان قد احتفل صناع فيلم "الغسالة" بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".