حسين الجسمي يطرح أغنية "أهواك للموت"

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة منفردة حملت اسم "أهواك للموت".





الأغنية طرحها حسين الجسمي عبر قناته على YouTube، بمناسبة حلول عيد الأضحى.





الأغنية من أشعار العالية، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمي وتوزيع الموسيقار وليد فايد.





كلمات الأغنية:





لا حبي عادي وَلا إحساسي لك عادي

وما هَز عرش الضلوع بصدري إلاّ الحب

موطنك روحي وتدري عرشك فـوادي

والكرسي يُـؤخَذ وْما يعطى ولا يوهب





أهواك للموت وْحبك مـزعـج رقـادي

لا تسأل شلون انا من نفسي مستغرب

من يوم قهويتنـي صوتك وهْو قنادي