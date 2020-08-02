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محافظات

محافظ أسيوط: المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين خاصة مع تزايد الإقبال على تلك المنافذ لسداد 25% جدية التصالح وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.  

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وقال محافظ أسيوط إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح. 

وتابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة في ثالث أيام أجازة العيد انتظام سير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز أبنوب والفتح ومنفلوط والقوصية وديروط في حضور رؤساء تلك المراكز للإطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات حيث يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. 

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون قبل انتهاء المدة المحددة. 

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