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ديني

المفتي يهنئ خادم الحرمين بموسم الحج: نجاح رغم الظروف الاستثنائية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:05 م
الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
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محمد شحتة

هنأ  الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام وخدمة ضيوف الرحمن وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.

 

كما هنأ فضيلة المفتي خادم الحرمين الشريفين على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا ، سائلًا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

 

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم: إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار جائحة كورونا.

 

وأكد مفتي الجمهورية أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج رغم ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا.

 

واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام

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