AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: وزيرة الهجرة تقوم بجهد جبار في حماية المصريين بالخارج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:36 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج
Advertisements
فريدة محمد
أكدت النائبة  شادية ثابت ، عضو مجلس النواب، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقوم بجهد جبار في الوقوف بجانب المصريين في الخارج في مواجهة أي أزمة يعانون منها.

وأشارت د. شادية ثابت، في بيان لها، إلى دور الوزير الفعال والحيوي للغاية في ضمان حقوق المصريين في الخارج والتعامل بحزم مع أي تجاوز بحقهم أو التعدي عليهم.

وشددت: الدولة المصرية قادرة على حماية مواطنيها داخل وخارج الجمهورية من التعدي عليهم أو انتقاص حقوقهم من قبل بعض معدومي ثقافة التحضر.

ونوهت: لا نقبل أي إهانة أو تجاوز بحق المصريين في الخارج والدول ملتزمة بحماية مواطنينا لديها ومنع التعدي على حقوقهم أو الانتقاص منها، وقوة دولتنا قادرة على ضمان ذلك.

وطالبت بضرورة العمل على وضع آلية موحدة لحماية المصريين في الخارج وتشكيل لجان رصد بالسفارات لمتابعة حالات التجاوز أول بأول والتدخل سريعا لضمان حقوق مواطنينا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمساعدتهم على العمل.. وزيرة الهجرة: فرص استثمارية وقروض ميسرة للعائدين من الخارج.. فيديو

الرئيس يوجه بحماية حقوق المواطن في جميع دول العالم.. نبيلة مكرم تتحدث عن إنجازات الهجرة في عهد السيسي

وزيرة الهجرة من البرلمان: الدولة أدارت أزمة العالقين بنجاح.. المعركة انتهت بالقضاء على الهجرة غير الشرعية.. وتتوعد ميليشيات أهانت مصريين في ليبيا

وزيرة الهجرة: تاريخيا مصر لا تترك حقوق أبنائها في الخارج ..فيديو

واقعة وليد.. وزيرة الهجرة: عجبني الثبات الانفعالي له وتمسكه بحقه القانوني

وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره

ترشيحاتنا

منها خصم 2% مصروفات إدارية.. البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

ريم أحمد تكشف كواليس معرفة بابا ونيس بخبر حملها.. فيديو

الداخلية تضبط 22 شخصا خالفوا قرار حظر البناء خلال 24 ساعة

علي جمعة يكشف عن دعاء السيدة زينب لـ مصر

بعد توقعات موجة ثانية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بكورونا

بعد إعلان حملها.. 10 إطلالات أنيقة لـ ابنة ونيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الرئة والأنف.. الأطفال يحملون عدوى فيروس كورونا أكثر من غيرهم

أكلات العيد .. طريقة عمل ستيك بالمشروم دايت

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف