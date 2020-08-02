برلمانية: وزيرة الهجرة تقوم بجهد جبار في حماية المصريين بالخارج

أكدت النائبة شادية ثابت ، عضو مجلس النواب، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقوم بجهد جبار في الوقوف بجانب المصريين في الخارج في مواجهة أي أزمة يعانون منها.





وأشارت د. شادية ثابت، في بيان لها، إلى دور الوزير الفعال والحيوي للغاية في ضمان حقوق المصريين في الخارج والتعامل بحزم مع أي تجاوز بحقهم أو التعدي عليهم.





وشددت: الدولة المصرية قادرة على حماية مواطنيها داخل وخارج الجمهورية من التعدي عليهم أو انتقاص حقوقهم من قبل بعض معدومي ثقافة التحضر.





ونوهت: لا نقبل أي إهانة أو تجاوز بحق المصريين في الخارج والدول ملتزمة بحماية مواطنينا لديها ومنع التعدي على حقوقهم أو الانتقاص منها، وقوة دولتنا قادرة على ضمان ذلك.



