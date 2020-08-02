كيف قضى الفنانون عيد الأضحى.. شاهد

حرص عدد من النجوم على الإستمتاع بإجازة عيد الأضحى ومشاركة جمهورهم أخر الأطلالات لهم، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:
ريهام أيمن
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وظهرت ريهام مرتدية بلوز أبيض أوفر سايز مع شورت بيج وصندل باللون الأسود .
وكتبت معلقة على صورتها: "الصيف بتاعى لسة شغال"
وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
ياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبرى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , لتهنئ جمهورها بعيد الاضحى .
كتبت ياسمين صبرى على الصورة " كل عام ونحن دائمًا سعداء.
يذكر ان ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا.
وشاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.
صبا مبارك
هنأت الفنان صبا مبارك،متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
ونشرت صبا مبارك مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وعلقت صبا مبارك علي الصور قائلة : كل سنة و انو سالمين ..و انتو و الي بتحبهم بألف خير و صحة و سلامة .. يا رب تحققو كل الي بتتمنوه .. و تشوفو حالكم متل ما بتحبو .. بحبكم ".
وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.
والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي،لفترة طويلة، وانهت مؤخرا فترة الحجر.
منة فضالي
شاركت الفنانة منة فضالى , جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجنماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور جديدة لها .
كتبت منة فضالى على الصور " هناك أشياء تعيش فيها النساء أكثر من الكعب العالي ".
في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.