كيف قضى الفنانون عيد الأضحى.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , لتهنئ جمهورها بعيد الاضحى .

كتبت ياسمين صبرى على الصورة " كل عام ونحن دائمًا سعداء.

يذكر ان ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا.

وشاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.

صبا مبارك

هنأت الفنان صبا مبارك،متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك .





ونشرت صبا مبارك مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وعلقت صبا مبارك علي الصور قائلة : كل سنة و انو سالمين ..و انتو و الي بتحبهم بألف خير و صحة و سلامة .. يا رب تحققو كل الي بتتمنوه .. و تشوفو حالكم متل ما بتحبو .. بحبكم ".





وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.





والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي،لفترة طويلة، وانهت مؤخرا فترة الحجر.





منة فضالي



