ضبط شخص حاول تهريب قطعة سلاح نارى داخل أمتعة شخصية بميناء سفاجا

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط سائق حاول تهريب سلاح ناري "طبنجة" بالخزينة الخاصة، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكانت وردت معلومات أكدتها تحرياتها قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء سفاج البحرى مفادها اعتزام "سائق خاص" وكيلًا عن أحد الأشخاص "عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية" بتهريب بضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة بمشمول رسالة أمتعة شخصية محملة عبر الميناء قادمة من إحدى الدول العربية.





وعلى الفور تم تشكيل لجنة أمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط سلاح نارى "طبنجة - بالخزينة الخاصة بها" أجنبية الصنع ومحظور إستيرادها" بداخل حقيبة ضمن مشمول الرسالة المشار إليها بالمخالفة للقانون.





كانت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا ضبطت بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا محاولتى تهرب جمركى لكمية من المراهم والعسل الجبلى بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحيى، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة لراكين قادمين من السعودية، وبتفتيش حقيبته تبين وجود 400 أنبوبة مرهم فيكس فابوراب لعلاج أعراض البرد واحتقان الأنف والسعال vicks vaporub و35 كيلو عسل سدر جبلى محظور مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية.