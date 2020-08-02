مؤامرة وحرب للسيطرة على نفط ليبيا.. نبوءة القذافي تتحقق بعد 9 سنوات من مقتله - اوبزرفر

تلوح في الأفق مواجهة من أجل السيطرة على ليبيا - ومحاولات فرق متنافسة في صراع كبير للحصول على أكبر حقول النفط في إفريقيا.. المشهد الليبي حاليا هو ما حقق نبؤة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 عندما حذر من مؤامرة للاستيلاء على النفط الليبي واستعمار ليبيا بعد حرب اهلية





وفي أغسطس 2011، عندما بدأ المتمردون الليبيون وطائرات الناتو هجومًا على طرابلس، ألقى العقيد معمر القذافي خطابًا دعا فيه مؤيديه إلى الدفاع عن البلاد من الغزاة الأجانب، وفقا لتقرير نشرته اليوم صحيفة اوبزرفر البريطانية.





قال "هناك مؤامرة للسيطرة على النفط الليبي والسيطرة على الأراضي الليبية ، لاستعمار ليبيا مرة أخرى، هذا مستحيل ، مستحيل. سوف نقاتل حتى آخر رجل وآخر امرأة للدفاع عن ليبيا من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب " وفق ما بثته محطة تلفزيونية موالية للنظام.





وبعد ذلك بشهرين، قتل القذافي بعد حالة من الفوضى والارتباك عصفت بليبيا في مسقط رأسه في سرت.





وبعد مرور تسع سنوات، وبعد اندلاع حرب أهلية ثانية، لم تكن نبؤة القذافي بعيدة عن الواقع - ولكن مع تراجع الولايات المتحدة عن الدور الذي لعبته في سقوطه، هبطت كوكبة من القوى الإقليمية المحرضة ضد ليبيا.









ومع انتقال المعركة إلى سرت، بوابة الهلال النفطي في البلاد، تلوح في الأفق مواجهة محتملة للسيطرة على ثروة ليبيا النفطية.





وتحولت ثروات سرت بعد وفاة القذافي، ذات مرة عرضًا لامعًا لرؤيته لأفريقيا، وتم هدم الفيلات الموجودة في طرق مبطنة بالأوكالبتوس والتي كانت تنتمي إلى أجهزة النظام في الثورة، وتم إرهاب المدينة من قبل تنظيم داعش قبل طرد الجهاديين عام 2016.





وفي انتهاك للحظر الدولي المفروض على الأسلحة، غمرت المدينة والصحراء المحيطة بالأسلحة والمقاتلين في الأسابيع الأخيرة مع تعبئة القوات الموالية للحكومة في طرابلس على جانب واحد من خط المواجهة، مع منافستها التي تقاتل من أجل الدفاع عن سيادة ليبيا على ارضها وثرواتها بقيادة الجنرال خليفة حفتر.





وتضم ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في القارة الأفريقية بأكملها، وتقع غالبية حقول النفط في البلاد في حوض سرت، وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويًا.





وفرضت قوات الجيش الوطني الليبي، التي تسيطر على سرت، حصارًا على صادرات النفط في يناير، ما تسبب في انخفاض الإيرادات مع انخفاض الإنتاج اليومي من حوالي مليون برميل إلى 100 ألف برميل فقط في اليوم.





واضطرت حكومة الوفاق في طرابلس إلى فرض تخفيضات على رواتب موظفي الخدمة المدنية والإنفاق الحالي من الاحتياطيات الموروثة من حقبة القذافي، وهي تسعى لطرد قوات حفتر.





وتم إنشاء حكومة الوفاق الوطني بغرب ليبيا في عام 2015. وهي على خلاف مع إدارة طبرق ، التي تشكلت عندما انتقل النواب إلى المدينة الشرقية بعد الانتخابات المتنازع عليها.





وعين برلمان طبرق حفتر ، وهو قائد سابق للجيش في عهد القذافي وأصول وكالة المخابرات المركزية، لقيادة الجيش الوطني الليبي





ويدير حكومة الوفاق الوطني إسلاميون وإرهابيون، في حين يدعي منتقدو القائد الليبي إنه ليس أكثر من دكتاتور عسكري محتمل في قالب القذافي.





وقد اجتذب القتال بشكل ثابت مؤيدين أجانب ذوي مصالح أيديولوجية وسياسية واقتصادية مختلفة في مستقبل ليبيا.





والحلفاء الرئيسيون لحكومة الوفاق الوطني هم تركيا وقطر الصديقة للإخوان الارهابية، وإلى حد ما إيطاليا التي تعتمد على حكومة الوفاق الوطني لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شواطئها.





أما الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر فهو مدعوم من قادة مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، الذين يرون الإسلام السياسي على أنه تهديد لقوتهم، وروسيا، التي تنبثق من نجاحاتها في سوريا وتعتزم توسيع بصمتها في المنطقة العربية العالمية.





وكانت حكومة المملكة المتحدة بقيادة ديفيد كاميرون وفرنسا في عهد نيكولا ساركوزي لهما يد في إسقاط القذافي - ولكن بينما تعمل لندن الآن دبلوماسيًا من الخطوط الجانبية، فقد حافظت باريس بقوة على الأحداث على الأرض.





وإدراكًا للحاجة إلى مساعدة مستعمراتها السابقة في الساحل في مكافحة نمو الحركات الجهادية في المنطقة في أعقاب ثورة ليبيا عام 2011 ، تدعم فرنسا الآن حفتر وليبيا لضمان سلامة قواتها في الجنوب.





وقد ازداد القتال تعقيدًا بسبب الديناميكيات القبلية وانتشار حرب الطائرات بدون طيار ووجود المرتزقة المتزايد باستمرار: قدمت مجموعة فاجنر المرتبطة بروسيا الدعم التكتيكي الرئيسي للجيش الوطني الليبي منذ العام الماضي.





كما يقاتل الآن حوالي 10 آلاف سوري - لا تزال حربهم بالوكالة - على جانبي الحرب، وتغريهم رواتب أعلى مما يمكنهم كسبه في اوطانهم تدفعها تركيا وتمولها قطر.





يواجه كل من أنصار حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتهامات بتجنيد رجال من تشاد والصومال والسودان للعمل كحراس أمن أو في وحدات خط الدعم، الذين يجدون أنفسهم بدلًا من ذلك منتشرين في الخطوط الأمامية الليبية كعلف للمدافع.





قال بيتر سينغر ، المتخصص في الحرب في القرن الحادي والعشرين وكبير زملاء مؤسسة أمريكا الجديدة: "من نواح كثيرة ، يمكنك التفكير في الحروب في سوريا وأوكرانيا والآن ليبيا على أنها معادلة للحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي". .





وأضاف "إن الأمر لا يقتصر على أن القوى المختلفة تخوض حروبًا بالوكالة هناك ، من خلال مزيج من القوات الرسمية والمستأجرة ، ولكنها تستخدم أيضًا الصراعات كنوع من الاختبار لكل من الأشياء الناجحة وما يمكن أن تفلت منه."





وتابع: "تمامًا مثل الثلاثينيات، سنرى التأثيرات العكسية لهذا لسنوات قادمة".





وشهد عام 2020 بالفعل إلى تصعيد مذهل في الصراع الليبي ، وقد تؤدي سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي - إلى جانب حقول النفط جنوب المدينة - إلى اشتباكات غير مسبوقة بين القوى الأجنبية على الأراضي الليبية.