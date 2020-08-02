AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة و1357 مصابا في المملكة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما سجلت المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، بينما سجلت المملكة 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 240,081 حالة .

وكانت الوزارة أكدت، أمس السبت أيضا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن، مضيفة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن.

فيما أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.
Advertisements

ترشيحاتنا

بالمجان ومتاح للجميع.. روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

6 أشهر أخرى.. تفاصيل جديدة بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء

مصر تعلن تضامنها مع السودان بعد انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

بحثا الاستقرار والأمن القومي العربي.. وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره الجزائري

كارثة تهدد إثيوبيا .. مسئولون: آلاف الإثيوبيين عادوا من الخارج بكورونا

شاهد.. كوميديا المصريين بعد هروب أضحية من أصحابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

دراسة جديدة: فيروس كورونا يسبب جلطات دموية مميتة عند الحوامل

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة