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محافظات

خلال ثالث أيام عيد الأضحى.. تحرير 19 محضرًا لمخابز مخالفة في الإسكندرية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملات تموينية مكبرة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوافر جميع السلع.

تم تكليف الحملات الرقابية التموينية بمتابعة المخابز البلدية من حيث إنتاج الخبز البلدي المدعم وصرفه للمواطنين دون اى مشاكل او معوقات، والمرور على محطات تموين السيارات، والمرور على مستودعات البوتاجاز ومتابعة اسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان على الأسعار.

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وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 19 محضرًا لمخابز مخالفة ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو الغلق بدون اذن مسبق من التموين.

ويترأس المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية والتي تتبعها غرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية من أجل متابعة القطاع التمويني بالمحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية حتى الآن أي مشاكل أو معوقات تؤثر على الوضع التموينى العام بالمحافظة، وتؤكد استقرار الوضع التموينى بالمحافظة.
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