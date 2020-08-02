خطة مواجهة كورونا.. الإمارات تعدل التوقيت بين الأذان والإقامة في مساجدها

تتواصل جهود دولة الإمارات العربية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، بإجراءات كثيرة، وتوسعت في عمليات الفحص للسكان حتى صارت من أكبر دول العالم إجراء للفحوصات، كما قررت تقليل الوقت بين الأذان وإقامة الصلاة ضمن الاجراءات الاحترازية.









ويبدأ تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة في مساجد الإمارات إلى 10 دقائق لجميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب التي ستكون 5 دقائق، بدءًا من غدٍ الإثنين.









وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في إحاطة إعلامية سابقة، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقًا.









وأضاف الظاهري، أنه سيتم تعديل التوقيت بين الأذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب ستكون 5 دقائق، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.



