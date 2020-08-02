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رياضة

روما ينسحب من صفقة التعاقد مع سمولينج بسبب مغالاة مانشستر يونايتد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:49 م
سمولينج
سمولينج
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي روما الإيطالي انسحب من صفقة التعاقد مع كريس سمولينج مدافع المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد.

ولعب سمولينج الموسم الماضي معارًا لصفوف نادي روما قادمًا من نادي مانشستر يونايتد مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني، وظهر بأداء قوي مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي روما تراجع عن فكرة ضم سمولينج بصفة نهائية، بعد مغالاة مانشستر يونايتد المادية، حيث أن النادي الإنجليزي طلب الحصول على 18 مليون جنيه إسترليني.

وقاد سمولينج فريقه روما لتحقيق المركز الخامس في بطولة الدوري الإيطالي، وخاض أخر مبارياته معهم أمس أمام يوفنتوس وانتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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