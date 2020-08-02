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فن

ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع والدها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له بصحبة إبنته كنز من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب رمضان معلقًا على الصورة : "بنتي كنز محمد رمضان"

واحتفل محمد رمضان بتخطي كليب تيك توك 10 مليون مشاهدة.

وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية بالموسم الأخير ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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