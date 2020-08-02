متاحف يابانية تبدأ في جمع مقتنيات من زمن "كورونا" لعرضها على الأجيال القادمة

بدأ عدد من المتاحف في أنحاء اليابان بجمع مقتنيات متعلقة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد، مثل الكمامات والمنشورات، لتوثيق الحياة اليومية أثناء تفشي المرض لتكون بمثابة إرث تنقله للأجيال القادمة.



تأتي هذه الخطوة بعد أن أدركت المتاحف أنها تكاد لا تملك أي سجل لوباء الأنفلونزا الإسبانية، الذي تسبب في حصيلة وفيات قدرت بأنها تتراوح بين 20 مليونًا و50 مليون حالة وفاة حوال العالم قبل 100 عام تقريبًا، وفقا لتقرير لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية بثته اليوم الأحد.



ففي بلدة أوراهورو بمحافظة هوكايدو، تبرع السكان المحليون بحوالي 200 قطعة لأحد المتاحف العامة استجابة لطلب المتحف في فبراير، وتشمل المقتنيات نشرة لإبلاغ السكان بإلغاء مهرجان، وكوبونات لوجبات سريعة، وكمامات قماشية وزعتها الحكومة المركزية.