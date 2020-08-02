محمود وحيد ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الأهلي

انتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.





وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية.





وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.



