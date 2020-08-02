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فن

محمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أحيا كل من النجم الكبير احمد عدوية ونجله محمد عدوية حفلا غنائيا احتفالا بعيد الأضحى وبدون جمهور داخل قصر عابدين وتم اذاعته على موقع اليوتيوب.

قدم كل من الثنائي أغاني كثيرة منها "بنت السلطان" و"المولد" وزحمة يادنيا زحمة" كما قدم محمد عدوية أغاني بمفرده ومنها" انا تاجك وسلطانك" و" الطيب أحسن" واشرف على الحفل ياسر حسانين المنتج ومدير أعمال محمد عدوية.

واعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بالغناء مع والده الذي يعتبره قامة كبيرة من قامات الطرب، مضيفا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتمنى من الله أن يطيل عمره . 

وطرح محمد عدوية  منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار" .
محمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى.. صور
محمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى.. صور
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