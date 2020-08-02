ماجد المصري ينشر صورة مع حب عمره.. شاهد









وعلق ماجد المصرى قائلا " حب عمرى " .





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على الجانب الآخر يقوم الفنان ماجد المصرى بتصوير مسلسل "الوجه الآخر" بطولته، ونسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.









المسلسل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.



