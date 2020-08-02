خبيرة التجميل نور الجبالي تروي لـ صدى البلد كيف قلدت محمد رمضان وهنيدي واللمبي بطريقة مذهلة.. فيديو





وكشفت نور الجبالي عن بدايتها في عالم التجميل وكواليس تقليدها لهؤلاء النجوم بشكل أذهل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديوهاتها عبر تطبيق "تيك توك".



وتحدثت خبيرة التجميل تفصيليا عن طريقة تقليد كل نجم من هؤلاء الفنانين والأصعب منهم وردود فعل رواد السوشيال ميديا على تقليدها كل منهم.



للتفاصيل شاهد الفيديو التالي

أجرى موقع "صدى البلد" حوارا مع خبيرة التجميل نور الجبالي التي تداول اسمها عبر مواقع التواصل بعد تقليدها نخبة من النجوم أبرزهم محمد رمضان ومحمد سعد ومحمد هنيدي وناصر القصبي وغيرهم كثيرون.