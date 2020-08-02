بعد تجمع المواطنين.. إخلاء شواطئ الرميلة ومينا حشيش بمطروح من المصطافين

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح اخلاء شواطئ الرميلة العام ومينا حشيش بعلم الروم من المصطافين والتجمعات تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا علي صحة الجميع من انتشار فيروس كورونا تحت اشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق.





وأضاف عبد الرازق بانه تم التحدث مع المواطنين بعدم تواجدهم علي الكورنيش والشواطئ لكي نعبر هذه الازمة والمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد للقضاء علي فيروس كورونا المستجد .





وأكد رئيس المدينة بانه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اصدر توجيهاته بدفع دوريات وحملات للتأكد من خلو الشواطئ اخلائها فورا من المواطنين ومتابعة اجراءات الغلق الشامل للشواطئ .





واشار بانه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع التجمعات بكل حزم وقوة طبقا لقرارات الدولة بإخلاء وغلق الشواطئ من اي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة كوفيد 19 .









وناشد المواطنين وزوار المحافظة بالالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وعدم التواجد بالشواطئ العامة حفاظا على سلامتهم .



