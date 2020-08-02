من كارول سماحة لـ وائل جسار.. فيلم توأم روحي باللبناني

قرر صناع فيلم "توأم روحى" الإستعانة بالنجم اللبناني وائل جسار بعد انسحاب كارول سماحة عبر بيان صحفي.





وقالت كارول في بيانها أنها: "اتفقت مع المنتج المعروف أحمد السبكي على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس".





وأضافت أنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية" مؤكدة فى بيانها: "بأنها تتمنى التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائى.

فيلم "توأم روحي"بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.



