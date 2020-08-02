AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من كارول سماحة لـ وائل جسار.. فيلم توأم روحي باللبناني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:30 م
وائل جسار
وائل جسار
Advertisements
محمد نبيـل

قرر صناع فيلم "توأم روحى" الإستعانة بالنجم اللبناني وائل جسار بعد انسحاب كارول سماحة عبر بيان صحفي.

وقالت كارول في بيانها أنها: "اتفقت مع المنتج المعروف أحمد السبكي على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس".


وأضافت أنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية" مؤكدة فى بيانها: "بأنها تتمنى التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائى.
 
فيلم "توأم روحي"بطولة  حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد.. السبكي ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم توأم روحي .. شاهد

أحمد السبكى ينشر صورة نادرة بصحبة الراحل أحمد زكي

أحمد السبكى يستعيد ذكريات فيلم مستر كاراتيه مع أحمد زكي.. صورة

بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

قريبا.. السبكي ينشر بوستر دعائي جديد لـ'توأم روحي"

ترشيحاتنا

مصر تتجاوز خطر كورونا.. الصحة: تسجيل 167 إصابة بـ الفيروس.. و31 وفاة

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة

مش مهتم.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم حول انفصاله عن أنغام

إلغاء استمارة 6 والفصل بسبب الغياب .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته

برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم لوكاس ريبامار مهاجم بيراميدز

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود