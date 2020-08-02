ارتفاع الإصابات.. البيت الأبيض: أمريكا في مرحلة جديدة من وباء كورونا

قالت منسقة فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، ديبورا بيركس، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة في كفاحها ضد الجائحة، موضحة ان الوباء أصبح منتشرا في البلاد على نطاق أوسع مما كان عليه، في وقت سابق من هذا العام.









وأضافت بيركس، في تصريحات لـ"سي إن إن" الأمريكية: "ما نراه اليوم مختلف عن مارس وأبريل. إنه منتشر بشكل غير عادي. إنه في المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية".









وطالبت الأمريكيين بضرورة اتباع التوصيات الصحية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي.









وأضافت "هذا الوباء مختلف الآن وهو أكثر انتشارًا وهو ريفي وحضري".









وتوقعت مجموعة جديدة، نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكثر من 173 ألف حالة وفاة في أمريكا بحلول 22 أغسطس.









وحذَر مدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السابق، الدكتور سكوت جوتليب في CNBC الشهر الماضي، من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يمكن أن يتضاعف إلى 300 ألف حالة وفاة بحلول نهاية العام، إذا لم تغير الدولة مسارها.







