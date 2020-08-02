حصاد الدوري الإيطالي موسم 2019-2020





أقيمت اليوم أخر 5 مباريات في منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي، بعد أن حُسمت كافة الأمور المتعلقة ببطل الدوري والمتأهلين للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، فقط تبقى الصراع على أخر المقاعد الهابطة لدوري الدرجة الثانية، والذي خسره نادي ليتشي بعد الهزيمة من بارما، ليودع مصاف الكبار.





نادي يوفنتوس استطاع التتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا في إنجاز تاريخي، تاركًا إنتر وأتالانتا ولاتسيو خلفه في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.





وبالنسبة لهداف المسابقة، استطاع تشيرو إيموبيلي فرض سيطرته على الجائزة بتسجيله 36 هدفًا متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الذي أحرز 31 هدفًا فقط.





اختتمت اليوم الأحد، منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإيطالي .. موسم 2019-2020، الذي قد يطلق عليه موسم الكورونا.