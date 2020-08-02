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رياضة

حصاد الدوري الإيطالي موسم 2019-2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:17 م
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسماعيل محمود
اختتمت اليوم الأحد، منافسات أطول مواسم  بطولة الدوري الإيطالي .. موسم 2019-2020، الذي قد يطلق عليه موسم الكورونا.

أقيمت اليوم أخر 5 مباريات في منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي، بعد أن حُسمت كافة الأمور المتعلقة ببطل الدوري والمتأهلين للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، فقط تبقى الصراع على أخر المقاعد الهابطة لدوري الدرجة الثانية، والذي خسره نادي ليتشي بعد الهزيمة من بارما، ليودع مصاف الكبار.

نادي يوفنتوس استطاع التتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا في إنجاز تاريخي، تاركًا إنتر وأتالانتا ولاتسيو خلفه في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

وبالنسبة لهداف المسابقة، استطاع تشيرو إيموبيلي فرض سيطرته على الجائزة بتسجيله 36 هدفًا متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الذي أحرز 31 هدفًا فقط.

وفيما يلي نستعرض حصاد الدوري الإيطالي موسم 2019-2020

بطل الدوري الإيطالي: يوفنتوس  برصيد 83 نقطة

المتأهلين لدوري أبطال أوروبا: يوفنتوس، إنتر، أتالانتا، لاتسيو

المتأهلين للدوري الأوروبي: روما، ميلان، نابولي

الهابطين لدوري الدرجة الثانية: ليتشي، بيريشيا، سبال

هداف الدوري الإيطالي: تشيرو إيموبيلي مهاجم نادي لاتسيو برصيد 36 هدفًا


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