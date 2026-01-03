قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
ترامب: مادورو حاول المقاومة أثناء اعتقاله
تكنولوجيا وسيارات

أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026

أ ش أ

بدأت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية عام 2026 على ارتفاع قوي، مدفوعة بإقبال المستثمرين على القطاع المرتبط بالذكاء الاصطناعي بعد تحقيقه مكاسب كبيرة للعام الثالث على التوالي.

وسجلت شركات كبرى مثل مايكرون وASML ولام ريسيرش وإنتل ومارفيل زيادات ملحوظة مع انطلاق العام، في امتداد لموجة الصعود التي شهدها القطاع خلال 2025. وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية النطق باللغة الإنجليزية.

وجاء الأداء مدعومًا بالتوسع المستمر في استثمارات الذكاء الاصطناعي، حيث واصلت شركات الحوسبة العملاقة مثل أمازون وجوجل ضخ إنفاق ضخم لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات.

ورغم استمرار المكاسب؛ بدأت تبرز مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع التقييمات وإمكانية استدامة هذا الصعود، ما أثار حديثًا عن احتمال تشكل فقاعة في القطاع.

وتعززت المخاوف؛ مع إعلان المستثمر مايكل بيري عن اتخاذ مراكز بيع على المكشوف في أسهم إنفيديا وبالانتير، وانتقاده لاحقًا لشركات التكنولوجيا الكبرى بزعم تضخيم أرباحها، ومع ذلك، واصلت المؤشرات المرتبطة بالقطاع الارتفاع.

أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية أسهم الرقائق الإلكترونية 2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الذهب

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 3-1-2026

بورصة نيويورك

بورصة نيويورك.. هبوط أسعار السكر لأدنى مستوى في أسبوعين وسط وفرة المعروض

مصروفات

بالأرقام.. الموازنة تتحمل 23.354 مليار جنيه لسداد حصص التأمين الإجتماعي للعاملين بالحكومة

بالصور

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

