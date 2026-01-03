تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية

قال حسان الزين، الكاتب المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد الولايات المتحدة أثار سلسلة من التساؤلات حول مصيره وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، في ظل الغموض الذي يكتنف تفاصيل العملية وتداعياتها المباشرة.

تصريح الرئيس الأمريكي

وأوضح الزين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية المشاركة في العملية يشير إلى وجود مقاومة من الجانب الفنزويلي أثناء تنفيذها.

وأضاف أن غياب أي ظهور علني أو معلومات موثقة عن الوضع الصحي لمادورو يزيد من حدة التساؤلات على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، في انتظار ما ستكشفه الساعات والأيام المقبلة.