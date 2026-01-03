السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا

يلعب منتخب السنغال ضد السودان حاليا في دور ثمن النهائي ضمن نهائيات كأس الأمم الأفريقية، على ملعب طنجة الكبير، أحد أبرز الملاعب المستضيفة للبطولة، حيث انطلقت صافرة بداية مباراة السنغال ضد السودان في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد السودان

ويلعب منتخب السنغال ضد السودان، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين وتعادل، في مشوار عكس جاهزية الفريق واستقراره الفني.

ويعتمد المنتخب السنغالي على كتيبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يمنحه خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات الإقصائية.

وتوقع القط نيمبوس، المعروف بـ"ملك توقعات كأس الأمم"، فوز منتخب السنغال على السودان، وفوز منتخب مالي على تونس، لتكون المباراة القادمة في ربع النهائي بين المتأهل من مواجهة السنغال والسودان والفائز من لقاء تونس ومالي.

وتأهل منتخب السودان بصعوبة بعد صراع قوي في المجموعة الخامسة، محققًا فوزًا ثمينًا على غينيا الاستوائية بهدف جاء عن طريق الخطأ في مرمى الخصم، قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام بوركينا فاسو 0-2.

تشكيل منتخب السنغال

وأعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال تحت قيادة بابي ثياو المدير الفني، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب السودان بعد قليل فى أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب طنجة مباراة السنغال والسودان بعد قليل فى تمام الساعة السادسة مساءً فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل السنغال على نحو التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

القيمة السوقية لمنتخب السنغال

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب السنغال “أسود التيرانغا” نحو 418.4 مليون يورو، في مقابل 2.2 مليون يورو فقط لمنتخب السودان، بفارق يقارب 190 ضعفًا بين المنتخبين، في واحدة من أكثر المفارقات الصادمة في تاريخ البطولة القارية.