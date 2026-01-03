قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
محمد شحتة

يلعب منتخب السنغال ضد السودان حاليا في دور ثمن النهائي ضمن نهائيات كأس الأمم الأفريقية، على ملعب طنجة الكبير، أحد أبرز الملاعب المستضيفة للبطولة، حيث انطلقت صافرة بداية مباراة السنغال ضد السودان في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد السودان

ويلعب منتخب السنغال ضد السودان، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين وتعادل، في مشوار عكس جاهزية الفريق واستقراره الفني.

ويعتمد المنتخب السنغالي على كتيبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يمنحه خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات الإقصائية.

وتوقع القط نيمبوس، المعروف بـ"ملك توقعات كأس الأمم"، فوز منتخب السنغال على السودان، وفوز منتخب مالي على تونس، لتكون المباراة القادمة في ربع النهائي بين المتأهل من مواجهة السنغال والسودان والفائز من لقاء تونس ومالي.

القط نيمبوس

وتأهل منتخب السودان بصعوبة بعد صراع قوي في المجموعة الخامسة، محققًا فوزًا ثمينًا على غينيا الاستوائية بهدف جاء عن طريق الخطأ في مرمى الخصم، قبل أن يخسر مواجهته الأخيرة أمام بوركينا فاسو 0-2.

تشكيل منتخب السنغال

وأعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال تحت قيادة بابي ثياو المدير الفني، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب السودان بعد قليل فى أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب طنجة مباراة السنغال والسودان بعد قليل فى تمام الساعة السادسة مساءً فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل السنغال على نحو التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

القيمة السوقية لمنتخب السنغال

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب السنغال “أسود التيرانغا” نحو 418.4 مليون يورو، في مقابل 2.2 مليون يورو فقط لمنتخب السودان، بفارق يقارب 190 ضعفًا بين المنتخبين، في واحدة من أكثر المفارقات الصادمة في تاريخ البطولة القارية.

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

