مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن

أكد توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا، أن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جاءت ضمن مسار أوسع لتغيير النظام الحاكم في فنزويلا، موضحًا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قاد العملية انطلاقًا من اعتقاده بأن نظام مادورو يمثل مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في المنطقة.

إزالة مادورو من السلطة

وأوضح وارك، خلال حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إزالة مادورو من السلطة واستعادة ما وصفه بالوضع القانوني في فنزويلا خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن هذه التحضيرات استمرت لعدة أشهر قبل تنفيذ العملية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن مادورو، رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه، سيحصل على كامل حقوقه القانونية داخل النظام القضائي الأمريكي، بما في ذلك الحق في الدفاع وتوكيل محامٍ، مشددًا على أن هذه الحقوق لم تُمنح لمعظم المعارضين السياسيين في فنزويلا، الذين جرى سجنهم دون محاكمات عادلة، مع توقعات بأن تمتد المحاكمة حتى نهاية العام الجاري.