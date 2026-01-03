قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
ترامب: مادورو حاول المقاومة أثناء اعتقاله
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن

محمد البدوي

أكد توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا، أن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جاءت ضمن مسار أوسع لتغيير النظام الحاكم في فنزويلا، موضحًا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قاد العملية انطلاقًا من اعتقاده بأن نظام مادورو يمثل مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في المنطقة.

إزالة مادورو من السلطة 

وأوضح وارك، خلال حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إزالة مادورو من السلطة واستعادة ما وصفه بالوضع القانوني في فنزويلا خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن هذه التحضيرات استمرت لعدة أشهر قبل تنفيذ العملية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن مادورو، رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه، سيحصل على كامل حقوقه القانونية داخل النظام القضائي الأمريكي، بما في ذلك الحق في الدفاع وتوكيل محامٍ، مشددًا على أن هذه الحقوق لم تُمنح لمعظم المعارضين السياسيين في فنزويلا، الذين جرى سجنهم دون محاكمات عادلة، مع توقعات بأن تمتد المحاكمة حتى نهاية العام الجاري.

الرئيس الفنزويلي اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو نيكولاس مادورو النظام الحاكم فنزويلا وزير الأمن الأمريكي

