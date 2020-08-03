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منوعات

حياة المسلمين في أمريكا.. رامي يوسف ممثل مصري يفوز بجوائز عالمية عن مسلسله

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وجود شخص عربي مسلم الديانة داخل المجتمعات الغربية وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية، يعد من الأمور الأكثر حساسية في كون تعاملت المسلم وسط هذا المجتمع وما قد يمر عليه وما يعانيهه، كل هذا لخصه "رامي يوسف"  الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية، في عرض تليفزيوني له بطريقة كوميدية وسلسة.

حتى أنها وضعت في طريقه نجاحًا لا يصدق ومنحته تجربته جوائز كبرى كـ جائزة "جولدن جلوب "، فقد فاز الكوميديان الأمريكي ذو الأصول المصرية "رامي يوسف"  بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني (موسيقي / كوميدي) عن الدور الرئيسي في برنامجه شبه السيرة الذاتية، في جائزة جولدن جلوب ومرشح لنيل جائزة "إيمي"،بحسب ما نشرت صحيفة "سكاي نيوز". 

وصرح "يوسف" أن الحصول على هذه الجائزة كان له تأثير كبير، مضيفًا إن جائزة كهذه ، تعني الكثير لعرض مثل برنامجنا ، لعرض فهو لا يحتوي على مشاهير ، ولا نجوم ، ولا أحد، وبالتالي هذا الفوز هو قدر من الاعتراف بنجاح العرض الخاص بنا. 

تدور الأحداث حول شخصية شاب مسلم يدعى "رامي" هو وأسرته يقيمان في أمريكا، وهو يكافح للعيش في عالم حديث، وقد أشاد كل من النقاد والمعجبين بالسلسلة لتصويرها للمسلمين في أمريكا ، حيث تم تناول مواضيع المحرمات التقليدية مثل الجنس والمواد الإباحية وحقوق المتحولين جنسيا في السلسلة الأولى.

قال يوسف إنه يدرك أن العرض كان له حظ كبير حتى يتم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب، وأمل أن هذا العرض هو دليل على أن صناعة التلفزيون تتغير، عرض الموسم الأول من المسلسل الخاص به بينما يعرض الآن الموسم الثاني على أحد القنوات التليفزيونية.


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