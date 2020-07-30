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فن

بعد ترشيحه إلى الإيمي.. تعليق رامى يوسف على شخصيته المسلمة

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:11 ص
رامى يوسف
رامى يوسف
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أحمد إبراهيم
اثار النجم العالمى من اصل مصرى رامى يوسف حالة من الجدل منذ إعلان ترشحه لجائزة الإيمي عن مسلسله الكوميدى "رامى" والذى يقدم فيه شخصية شاب مسلم يعيش فى المجتمع الأمريكى ويركز على العقيدة الإسلامية والثقافية. 

وفور إعلان ترشيحات جائزة الايمي علق رامى على ترشيحه بكلمة واحدة وهى "الحمد الله". 

وقال رامى لموقع "هوليوود ريبورتر" إنه يأمل في أن يفتح نجاح العمل أبوابا للآخرين لمواصلة استكشاف التجربة الأمريكية المسلمة الواسعة.

وأضاف رامي: "إنه أمر مثير حقا لأننا محددون للغاية وأعتقد (عندما) تشاهد برنامجنا، تدرك بطريقة جيدة أننا لسنا قريبين من تغطية مجمل التجربة الإسلامية.   
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