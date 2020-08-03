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سيارات

شاهد| كيف تم تركيب مروحة في سيارة رنج روفر.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
هناك العديد من ابتكارات السيارات عديمة الفائدة ولكن هذه المرة جاء الاختراع على هيئة مروحة سقف في سيارة رنج روفر إيفوك المكشوفة وفي الفيديو المنشور ابتكر أحد الأشخاص حيلة لوضع مروحة سقف بسيارته رنج روفر إيفوك المكشوفة على الرغم من خطورتها على ركابها.

ولحسن الحظ أيضا أن المروحة المثبتة  بسقف السيارة  تدور ببطء حتى لاتجرح أيا من الركاب وبالتالي لن تحرك الهواء داخل السيارة بشكل قوى ولذلك  هذه المروحة عديمة الفائدة  في العالم الحقيقي

وعلى الرغم من انعدام المنفعة من وراء هذا الاختراع إلا أن هناك من يراها خيارًا نافعًا ومثمرًا! فيرى أحدهم أن تكييف الهواء يستخدم المزيد من الوقود، مما يجعل المروحة خيارًا فعالًا، ويرى آخر أن هذه فكرة غير عادية تمامًا ويعتقد أنها تبدو استثنائية في سيارة رنج روفر إيفوك.

يذكر أن احتفلت رنج روفر بخمسين عام من الابتكارات الرائدة والإتقان بلا مثيل والقدرات الفائقة على كل التضاريس عبر تقديمها لسيارة رينج روفر.

ورسمت سيارة الدفع الرباعي الفاخرة ملامح السوق منذ 17 يونيو 1970 وبعد خمسة  عقود نمت رينح روفر لتصبح عائلة من السيارات الفاخرة المحبوبة ذات القدرة الفائقة .

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