محمد عبد الرحمن ينشر صورة له مع رجاء الجداوي من آخر أعمالها.. شاهد

نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي





وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا "آخر ظهور للنجمة العظيمة # رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".





وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.







