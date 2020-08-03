AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد عبد الرحمن ينشر صورة له مع رجاء الجداوي من آخر أعمالها.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:08 ص
محمد عبد الرحمن ورجاء
محمد عبد الرحمن ورجاء الجداوي
Advertisements
مصطفى كرم
نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".

وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم 5 يوليو الماضي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مثال للأم الجدعة المشرفة المكافحة.. دنيا سمير غانم تنعي رجاء الجداوي

وفاة رجاء الجداوي.. مهرجان الجونة يودع سمراء القاهرة

وداعا الحبيبة.. أحمد سعد ينعي الفنانة رجاء الجداوي

ريم مصطفى تنعي رجاء الجداوي.. شاهد

رجاء الجداوي تتصدر تريند تويتر بعد وفاتها بفيروس كورونا

أحمد السعدنى ينشر فيديو مع رجاء الجداوى.. ويعلق: حبيبة قلبي الله يرحمك

ترشيحاتنا

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

وصل إلى 15.92 جنيه.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

فيديوجراف.. فيروس جديد يصيب المئات بسبب البصل الأحمر

القيد الاستثنائي يثير أزمة.. اتحاد الكرة يوضح موعد انتقالات لاعبي الدورى

عراك بين سيدات أمام الشاطئ بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.. صور

لحظة استهداف جنود أتراك بواسطة قوات كردية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود