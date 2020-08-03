باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 279 ألفا و876 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 279 ألفا و876 حالة.





وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 121 ألفا و486 حالة إصابة فى إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 93 ألفا و173 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و762 حالة .. بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 5 آلاف و977 حالة.



