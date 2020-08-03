إطلاق صاروخ على إسرائيل.. رسالة غزة لـ نمرود قائد فرقة القطاع الجديد

ربطت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بين إطلاق الصاروخ صوب مستوطنة "سديروت" القريبة من شمال قطاع غزة وتسلم قائد فرقة غزة الجديد مهامه أمس الأحد.

واعتبر محللون ومراسلون عسكريون أن إطلاق الصاروخ بمثابة رسالة من غزة إلى القائد الجديد "نمرود ألوني" الذي تسلم منصبه من القائد السابق "أليعاز توليدانو".

وعد المحلل الإسرائيلي "يوني بن مناحيم" إطلاق الصاروخ اليوم بمثابة رسالة من فصائل غزة، لقائد فرقة غزة الجديد بالجيش الإسرائيلي، "نمرود ألوني".

وقال مراسل القناة 13 العبرية "ألموج بوكير" إن إطلاق الصاروخ من غزة، تم بعد عدة ساعات من مراسيم توديع قائد فرقة غزة العميد "اليعازر توليدانو"، الذي أنهي خدمته العسكرية اليوم، وحل محله اليوم العميد "نمرود ألوني".

فيما أفاد مراسل صحيفة "معاريف" العبرية "تل ليف رام" أن قائد فرقة غزة الجديد أمامه تحديات، وبعد تسلم منصبه دوت صافرات الإنذار في سديروت بإطلاق الصاروخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة في سماء سديروت.

وأفادت بلدية سديروت أن الصاروخ أطلق في الوقت الذي كانت تصطف فيه عشرات السيارات في سوق المدينة لمشاهدة فيلم، تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية غير أن شظايا الاعتراض سقطت في أحد شوارع المدينة مما تسبب بأضرار لسيارة لا يوجد هناك إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحماس في قطاع غزة، وادعى أنه خلالها استهدف موقعا لانتاج الباطون المستخدم لحفر بنى تحتية تحت أرضية بالاضافة إلى استهداف بنى تحتية تحت أرضية.

وأضاف أنه يتعامل مع جميع الأنشطة ضد الأراضي الإسرائيلية على محمل الجد وسوف يواصل العمل بقدر الضرورة ضدها، محملًا حماس المسؤولية عما يحدث من قطاع غزة.