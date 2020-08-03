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أخبار البلد

تلقاه مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات: يجب الحصول على تصريح دخول قبل حجز تذاكر السفر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 


وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الاثنين، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن   الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دعت المقيمين الموجودين خارج الدولة، إلى ضرورة التأكد من صحة معلومات جواز السفر في طلب تصريح العودة، إذ أكدت أنه يجب استخدام جواز السفر نفسه لحجز تذكرة السفر والقدوم إلى الإمارات، منبهة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في بيانات جواز السفر يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول جديد.


ونبهت  الهيئة إلى ضرورة عدم حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب تصريح الدخول، حيث إن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، مضيفة أنه بعد الحصول على الموافقة، يمكن حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.


ويخوّل تصريح العودة الذي تصدره للمقيمين الموجودين خارج الدولة، عبر خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها الإلكتروني (Smartservice.ica.gov.a)  حامله الدخول إلى الإمارات خلال 21 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.


وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن أنه يتم إلغاء طلب التصريح في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.


وأكدت إصدار التصاريح بشكل تدريجي، ضمن ضوابط واشتراطات محددة لدخول الدولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، وحفاظًا على سلامة المقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات. 
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