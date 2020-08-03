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أخبار العالم

أدنى حصيلة يومية منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:44 ص
روسيا تسجل 5394 إصابة
روسيا تسجل 5394 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، اليوم الاثنين، أدنى حصيلة يومية منذ أشهر في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 5394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى معدل يومي منذ أشهر.

وبذلك، أصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة بالفيروس 856264 حالة، بعد تسجيل اإصابات الجديدة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أنه تم الإبلاغ عن 79 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 14207 وفيات.

وأضافت الصحة الروسية، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
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