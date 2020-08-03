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كلوا براحتكوا.. أستاذة تغذية توجه نصائح مهمة لمرضى السكر فى عيد الأضحى

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:13 ص
مرض السكر
مرض السكر
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة منى عبد المطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومى للسكر، إنه كان يوجد معلومات مغلوطة كثيرا بشأن مريض السكر، ومنها منعه من تناول أنواع من الفاكهة من المانجو والموز والتين والعنب وعدم تناول النشويات، مشيرة إلى أن الأن اختلف الموضوع تماما.

وأضافت "عبد المطلب" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مريض السكر من المفترض أن يتناول طعاما متوازنا من جميع أنواع المجموعات الغذائية بدون أى ممنوعات، موضحا أنه كان يوجد أطعمة يتم منعها فى السابق إلا أن الأن يتم التأكيد على تناولها.

وتابعت أنه يجب على مريض السكر معرفة أن النشويات ليست موجودة فقط فى الخبز والمكرونة، بل هى موجودة فى الألبان والفاكهة والخضروات، حيث أنها لا ترتكز البروتينات والدهون، ناصحة أن تناول الوجبات النشوية له يجب أن تكون ثابتة ومنتظمة.

وأكدت أنه يوجد نشويات من أنواع جيدة وصحية وهى ما يجب على مريض السكر تناولها باستمرار وتجنب الأطعمة التى تقوم بإرتفاع نسبة السكر فى الدم، من تلك الأطعمة التى فضلت لمرضى السكر تناولها هى اللبن والخضار والبقوليات والحبوب.
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