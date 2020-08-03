بعد تجاوزه 2000 دولار للأوقية لأول مرة| خبير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز حاجز 2000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، مع جاذبية المعدن كملاذ آمن.وشهدت أسعار الذهب اضطرابات متواترة خلال الأيام القليلة الماضية بين تسجيل ارتفاعات قياسية غير مسبوقة والعودة للتراجع بمجرد كسر بعض مستويات المقاومة والاستقرار أعلاها.جون لوكا مدير التطوير لدى ثينك ماركتس البريطانية بالشرق الأوسط أشار إلى أن الذهب يتحرك في مسارات منطقية بعد تسجيله ارتفاعات قياسية بفعل إجراءات وسياسات البنوك المركزية الرئيسية جراء ما سببه فيروس كورونا من أزمات في معظم الاقتصادات الكبرى.وأوضح لوكا في تصريحات لـ صدى البلد أن الذهب يمر بمناطق جني أرباح بعد أن حقق المستثمرين مستهدفات قياسية بسبب زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للثروة في ظل أوضاع كورونا وتأخر اكتشاف علاج أو مصل لها.وأضاف لوكا لـ صدى البلد أن السبب الثاني الرئيسي وراء ارتفاع اسعار الذهب عودة المناوشات في الملف التجاري بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكيةتابع، أن الذهب في طريقه نحو الصعود لا محالة وأنه يستهدف مستويات 2150-2200 دولار بعد ما يمر بمناطق تصحيحية يلتقي فيها مناطق دعم عند مستوى 1800-1820 دولارا وهو الوقت المناسب لتكوين مراكز شراء استعدادا للصعود الجديد.وينصح لوكا المستثمرين بترقب الفرصة لحين هبوط الأسعار واستقرارها قرب مناطق الدعوم لاستئناف ضخ السيولة في الذهب والاستثمار في الصعود طويل الأجل القادم لا محالة في ظل استمرار أزمة كورونا وتأخر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.