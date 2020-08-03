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أخبار العالم

فضائح جديدة لـ أردوغان في الهند والتشيك .. اعرف التفاصيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:11 م
أردوغان
أردوغان
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام سويدية اليوم الإثنين ، فضائح جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى الهند والتشيك.

وكشف موقع سويدي فضائح البعثة الدبلوماسية التركية، في التشيك ضد معارضي النظام التركي؛ بالإضافة إلى اتهامات هندية بضلوع أنقرة في دعم بعض التنظيمات المتطرفة.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي وثائق سرية تكشف سلسلة فضائح البعثة الدبلوماسية التركية في دولة التشيك، والتي تتلخص فى تورطها في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.

وذكر موقع "نورديك مونيتور"، أن المعلومات التي جمعتها السفارة جرى توظيفها، في توجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي أردوغان.

وفتح مكتب المدعي العام في 11 ديسمبر 2018 تحقيقات بشأن 10 مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في التشيك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

وتؤكد الوثائق أن من قام بنقل هذه الملفات إلى وزارة الخارجية، هو "أحمد نجاتي بيجالي"، سفير تركيا آنذاك في براج بين عامي 2014 و2019.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية الدور الذي لعبه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، بنشر الفكر المتطرف وتمويل الجماعات المناهضة للهند؛ نقلًا عن تقرير أمني صدر حديثًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن تركيا لعبت دورًا محوريًا بوصفها مركز الأنشطة المناهضة للهند، في ظل سعي أنقرة لاستعادة هيمنتها على العالم الإسلامي، على طريقة الإمبراطورية العثمانية السابقة، عبر تعزيز نفوذها لدى المسلمين جنوب شرق آسيا.

وأكدت الصحيفة أن تركيا تعاونت مع الجماعات المناهضة للهند، والتي ارتكبت العديد من الهجمات الإجرامية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي يقوم حاليًا بتمويل الندوات في الهند لنشر الأفكار المتطرفة، ونقل الشباب إلى الهند في رحلات تتحمل تركيا نفقاتها كاملة من أجل المزيد من التلقين الديني.
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