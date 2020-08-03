خلال 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 31230 حكما قضائيا متنوعا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ 31230 حكما قضائيا متنوعا.





وتم تنفيذ 114 حكم جناية، و11079 حكم حبس جزئى، و2237 حكم حبس مستأنف، و13205 حكم غرامة، و4595 حكم مخالفة.



