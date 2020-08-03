يحدث في المنوفية.. إزالة فورية لـ 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أكد المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال الفترة من 30/7 وحتى 3/8/2020 تم تنفيذ إزالة (18) حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالي مساحة 8 قراريط و9 أسهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتعدين.





وشدد محافظ المنوفية -في بيان الاثنين- على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كل التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.





ويأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات والمتابعة اليومية للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعامل الفورى معها والإزالة الفورية في المهد.





كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن.