ضبط 503 هاربين و10 كجم حشيش بحوزة 6 متهمين بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية داخل نطاق محافظة أسوان تنظيم سلسلة الحملات المكبرة لبسط الأمن فى الشارع من خلال لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على كافة أشكال الجريمة.
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 221 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 142 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، بجانب ضبط قضية جنايات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 14 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 95 مخالفة متنوعة منها 20 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و34 محضر لعدم إرتداء كمامة، و14 محضر تلوث بيئة، بجانب 25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، بالإضافة إلى 2 محضر لغلق المحلات.
فيما تم ضبط 293 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 34 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى فى 38 مخالفة، وتحرير 74 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 49 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 97 مخالفة متنوعة.
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة من ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الحشيش المخدر تزن 10,200 كجم، بجانب ضبط 97 جراما من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.
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كما تم ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 503 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 119 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 20 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 221 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 142 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، بجانب ضبط قضية جنايات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 14 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 95 مخالفة متنوعة منها 20 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و34 محضر لعدم إرتداء كمامة، و14 محضر تلوث بيئة، بجانب 25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، بالإضافة إلى 2 محضر لغلق المحلات.
فيما تم ضبط 293 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 34 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى فى 38 مخالفة، وتحرير 74 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 49 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 97 مخالفة متنوعة.