فى حملة أمنية.. ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 432 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 118 هاربًا من جنح الحبس الجزئى ، وضبط 16 هاربًا من جنح الحبس المستأنف .
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 194 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 104 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
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ضبط 537 هاربا من أحكام و374 مخالفة مرورية بأسوان
يأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى .
فيما تم ضبط 261 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 27 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 32 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 69 مخالفة غرامة ونش ، بالإضافة إلى سحب تراخيص 44 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 88 مخالفات متنوعة.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 14 قضية تموينية شملت 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 3 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 194 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 104 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وأقرأ أيضًا :
ضبط 537 هاربا من أحكام و374 مخالفة مرورية بأسوان
يأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى .
فيما تم ضبط 261 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 27 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 32 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 69 مخالفة غرامة ونش ، بالإضافة إلى سحب تراخيص 44 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 88 مخالفات متنوعة.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 14 قضية تموينية شملت 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 3 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .